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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعي الفنان أحمد حلاوة

احمد حلاوة
احمد حلاوة

تنعي إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل الفنان القدير الدكتور احمد حلاوة الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 25 مارس عن عمر ناهز 73 عاما إثر ازمة صحية أعقبت اصابته بفيروس كورونا ، خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعيين الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الفنان احمد حلاوة ولد في  يناير 1949 ، حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، نال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية.

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 تخصص إخراج عام 1990، وحصل على  الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، قام بتدريس المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان وقدم للسينما والمسرح والتليفزيون  اكثر من 230 عملا فنيا ، ويذكر ايضا ان الراحل كان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة .

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