الهيئة الدولية للمسرح تنعى أحمد حلاوة: ترك علما نافعا للأجيال القادمة

نعت الهيئة الدولية للمسرح، برئاسة محمد سيف الأفخم، الفنان الكبير أحمد حلاوة، الذي ودع عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، عقب أيام من مكوثه بالمستشفي، إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أودى بحياته.

وأكد الأفخم أن حلاوة لم يكن بالفنان المميز ببصمته الفارقة في أعماله الفنية الخالدة فحسب، بل انه كان مخرجاً ذات نظرة مختلفة، وأستاذا بالمسرح الذي عشقه حتى النخاع، وعمل على ترك إرث أكاديمي به، يظل علماً نافعاً للأجيال القادمة، كما أنه كان له الفضل في تأسيس المسرح السياسي بمصر.

وتمنى الأفخم، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أن ما تركه من أثراً فنياً كبير، سيجعله حاضراً بينناً رغم الغياب.

يذكر أن الفنان الراحل أحمد حلاوة تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994.

وكان يقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب، وتدرج في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية.

عمل مخرجاً متميزاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات) عام 1994.- ساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج.

أخرج وألَّف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

شارك في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي، والتي امتدت لتصل إلى 230 عملاً.