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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستظل ذكراك العطرة فى قلوبنا.. نجوم الفن ينعون أحمد حلاوة

احمد حلاوة
احمد حلاوة

 


حرص الفنان "أكرم حسني" على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته لفيروس كورونا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.


وكتب حسني فى تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله .. الله يرحمك يا حبيبي".

ونعى أيضا المنتج تامر مرسي الدكتور أحمد حلاوة وكتب عبر حسابه علي تويتر"‏شارك معانا في دفتر عزاء الفنان أحمد حلاوة .. رحمة الله عليه".


ونعت أيضا الفنانة التونسية درة الفنان الكبير احمد حلاوة وكتبت "‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمة الله على الفنان أحمد حلاوة .. تعازي لكل محبينه واهله".


وودع الفنان احمد فهمى الراحل أحمد حلاوة وكتب قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون 
خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎#أحمد_حلاوة تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته"


 

ونعى ايضا الفنان هاني رمزي الدكتور أحمد حلاوة وكتب"‏الله يرحمك يا أستاذ أحمد ستظل ذكراك العطره فى قلوبنا عزائى للأسرة ولكل محبينك والبقاء والدوام لله ‎#أحمد_حلاوة"


 

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.


أحمد حلاوة هو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور.

 
وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون المسرحية  بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.


ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تيلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.


اما الأعمال الدرامية فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم. 


أحمد حلاوة رحيل الدكتور احمد حلاوة نجوم الفن ينعون احمد حلاوة مضاعفات فيروس كورونا فيروس كورونا

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