أمير المصري يكشف سر السلسلة التي يرتديها .. ويؤكد: منتدى الشباب عظمة

كشف الفنان العالمي أمير المصري، سر السلسلة التى يرتديها وعلاقتها بمنتدى شباب العالم.

وقال الفنان أمير المصري خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه التقى بفتاة خلال مؤتمر شباب العالم وتحدث معها، وأهدت له السلسلة.

منتدى شباب العالم عظمة

وأكد أمير المصرى، أن تجربته فى منتدى شباب العالم شرف كبير له، معقبا:" المؤتمر عظمة بجد".

وحول دوره في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، بيّن أنها كانت الفرصة الأولى له أمام الكاميرا كما أن مشاركته مع الفنان محمد هنيدي جعلته محظوظا، موضحا أن بعض مشاهد الفيلم كانت بشكل ارتجالي.