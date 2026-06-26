عمرو أديب: الشيطان يكمن في تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

قال الإعلامي عمرو أديب إن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يحيط به العديد من التساؤلات، مشيرًا إلى وجود نقاط غامضة قد تؤثر على مستقبل هذا الاتفاق.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC Group مساء اليوم الجمعة، أن هناك حديثًا عن اتفاق إطاري بين الجانبين، موضحًا أن الملف لا يزال مرتبطًا بمواقف إقليمية، من بينها الموقف الإيراني.

وأوضح أديب أن الحديث يدور حول إمكانية نزع سلاح حزب الله في بعض المناطق، متسائلًا: "هل سيتم نزع سلاح حزب الله؟ وهل ستوافق إيران على ذلك؟"، لافتًا إلى أن هناك تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين إيران والحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البعض يتحدث عن فصل أو تقليل ارتباط حزب الله بإيران، إلا أن الصورة النهائية لا تزال غير واضحة، مؤكدًا أن الاتفاق يحمل العديد من التفاصيل التي تحتاج إلى تفسير.

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا إن هناك جانبًا غامضًا في هذا الاتفاق، مضيفًا: "محدش عارف.. في شيطان في هذا الاتفاق".