المسرح راجع الساحل.. أشرف عبد الباقي يعلن عودة فرقة «سوكسيه»

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن عودة فرقة "سوكسيه" إلى خشبة مسرح بورتو مارينا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن موسم صيفي استثنائي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وشارك عبد الباقي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو، استعرض من خلاله كواليس وتجهيزات مسرح بورتو مارينا، في إشارة إلى اقتراب انطلاق العروض.

وعلّق على الفيديو قائلاً: "المسرح راجع الساحل، استنوا «سوكسيه» على مسرح بورتو مارينا قريبًا، مع موسم استثنائي يجمع بين العروض المسرحية والحفلات الغنائية والستاند أب كوميدي ومسرح العرائس، وهنعلن قريب جدًا عن كل التفاصيل والمواعيد، فخليكم جاهزين".

وستكون أولي العروض من بطولة عدد من النجوم من خلال مسرحية "الساحل الشرير" وهي عمل كوميدي من إخراج الفنان أشرف عبد الباقي وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وتدور أحداثها حول المفارقات الاجتماعية في الساحل الشمالي.

نبذة عن فرقة سوكسيه

وتُعد فرقة "سوكسيه" مشروعًا مسرحيًا أطلقه الفنان أشرف عبد الباقي بهدف دعم فرق الهواة واكتشاف المواهب الشابة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم عروضهم على المسرح بإمكانات احترافية تشمل الديكورات والإضاءة والتصوير، ويحمل اسم "سوكسيه" دلالة مستوحاة من التصفيق والتشجيع الذي يناله الفنان عند نجاحه على خشبة المسرح.