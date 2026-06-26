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بعد زواجها من أحمد السعدني.. من هي ميرنا الهلباوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد زواجها من أحمد السعدني.. من هي ميرنا الهلباوي

أحمد السعدني وزوجته ميرنا الهلباوي
أحمد السعدني وزوجته ميرنا الهلباوي
سعيد فراج

تصدر الفنان أحمد السعدني وزوجته الفنانة ميرنا الهلباوي، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد إعلان زواجهما. 

ويرصد موقع صدى البلد، في التقرير التالي أبرز المعلومات حول ميرنا الهلباوي: 

  • وُلدت في الإسكندرية عام 1992، وبدأت مشوارها كمدونة على الإنترنت عام 2011. 
  • انتقلت إلى العمل الصحفي، وعملت في مجلة «7 أيام» لعدة سنوات. 
  • خاضت تجربة العمل الإذاعي وقدمت برامج عبر محطات مثل إذاعية. 
  • شاركت في التمثيل بعدد من الأعمال الدرامية مثل «ستات بيت المعادي» و«قواعد الطلاق 45». 
  • على صعيد العمل الأدبي، أصدرت عددًا من الروايات، أبرزها: «مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا، كونداليني». 
  • سبق لـ ميرنا الهلباوي، إعلان خطبتها على الفنان محمد عطية في نوفمبر 2020.
  • استمرت خطبة ميرنا الهلباوي بـ محمد عطية، عدة أشهر حتى إعلان الإنفصال انفصالهما في 2021.

زواج أحمد السعدني وميرنا الهلباوي 

كشف الفنان أحمد السعدني عن زواجه من الروائية ميرنا الهلباوي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في خطوة فاجأت جمهوره ومتابعيه.

وكتب أحمد السعدني، في منشور مقتضب: "تزوجنا"، معلنًا ارتباطه رسميًا بميرنا الهلباوي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أعمال أحمد السعدني 

وشارك السعدني، في بطولة مسلسل "لام شمسية"، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان، وخاض العمل مغامرة صعبة بقضية شائكة، عن التحرش الجنسي بالأطفال، وكان دور الأب محوريا في هذا السياق المتوتر، بين الرفض ثم المعرفة والصدمة وخوض المعركة.

المسلسل من تأليف ورشة سرد مريم ناعوم وراجية حسن، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة: أمينة خليل، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وياسمينا العبد، وعلي البيلي، وأسيل عمران، وصفاء الطوخي.

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