طرح بوستر فيلم ريد فلاج لـ أحمد حاتم وجميلة عوض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ريد فلاج، البوستر الرسمي الأول للفيلم المنتظر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهر على بوستر فيلم ريد فلاج، بطلي العمل (جميلة عوض وأحمد حاتم) بظهرهما وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض.

فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، إلى جانب الفنان شريف منير، وعدد من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

الفيلم من فكرة كيرو أيمن، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، فيما يتولى إنتاجه محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي وشركة إمباير موفيز.