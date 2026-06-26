قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصيلة دم تكشف الإصابة بمرض مزمن مستقبلا.. أكبر دراسة تحسم الجدل
قطر: حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورة استراتيجية.. والأمن البحري مسئولية دولية مشتركة
وزير الاستثمار: الترويج لإمكانات معامل الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية شراعية تحمل جنسيات مختلفة
لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟
الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة
مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا
قبل مواجهة إيران..اتحاد الكرة يشارك صورة للاعبي منتخب مصر ويعلق : قلب واحد
ترامب: تمكنا من إسقاط 3 مسيرات إيرانية في مضيق هرمز
مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
مسؤولون إسرائيليون: اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يُعلن قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لحادث سير.. طارق النهري يطمئن جمهوره على حالته الصحية

الفنان طارق النهري
الفنان طارق النهري
أوركيد سامي

حرص الفنان طارق النهري على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد تعرضه لحادث سير، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولم يتعرض لأي إصابات.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد طارق النهري أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي أذى له.

وأثارت أنباء الحادث حالة من القلق بين محبيه، قبل أن يخرج الفنان بنفسه ليطمئن الجميع على حالته الصحية، موجهًا الشكر لكل من حرص على التواصل معه والاطمئنان عليه.

وعلى الصعيد الفني، شارك طارق النهري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المداح 6، إلى جانب الفنان حمادة هلال، حيث دارت الأحداث حول تجرد صابر المداح من قدراته الاستثنائية فداءً لمن يحب، قبل أن يخوض مواجهة مصيرية مع مارد العالم السفلي "سميح" في رحلة لاستعادة قواه والتصدي للشر.

كما شارك النهري في مسلسل إش إش، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025 ، إلى جانب الفنانة مي عمر، ودارت أحداثه حول فتاة ترث جمال والدتها وفقرها، وتضطر للعمل راقصة، قبل أن تدخل عالم عائلة "آل الجريتلي"، لتكتشف أسرارًا قديمة غيّرت مسار حياتها.

وضم مسلسل إش إش كوكبة من النجوم، من بينهم مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، إدوارد، عصام السقا، ندى موسى، وطارق النهري، بينما ظهر كريم فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

الفنان طارق النهري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

تشييع جنازة الاسطي عمر

ميت بيشيع ميت.. أدى صلاة الجنازة على زوجة شقيقه ومات أثناء عودته للمنزل بملوي في المنيا| صور

ترشيحاتنا

ندوات علمية

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة جامعات وخبراء متخصصين

دار الإفتاء

ما حكم استخدام المرتهِن للعين المرهونة؟.. الإفتاء: لا يجوز شرعا إلا في حالة

وزير الأوقاف

الأزهري يهنئ وزير الخارجية بمرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشئون الخارجية

بالصور

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد