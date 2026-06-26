بعد تعرضه لحادث سير.. طارق النهري يطمئن جمهوره على حالته الصحية

حرص الفنان طارق النهري على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد تعرضه لحادث سير، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولم يتعرض لأي إصابات.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد طارق النهري أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي أذى له.

وأثارت أنباء الحادث حالة من القلق بين محبيه، قبل أن يخرج الفنان بنفسه ليطمئن الجميع على حالته الصحية، موجهًا الشكر لكل من حرص على التواصل معه والاطمئنان عليه.

وعلى الصعيد الفني، شارك طارق النهري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المداح 6، إلى جانب الفنان حمادة هلال، حيث دارت الأحداث حول تجرد صابر المداح من قدراته الاستثنائية فداءً لمن يحب، قبل أن يخوض مواجهة مصيرية مع مارد العالم السفلي "سميح" في رحلة لاستعادة قواه والتصدي للشر.

كما شارك النهري في مسلسل إش إش، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025 ، إلى جانب الفنانة مي عمر، ودارت أحداثه حول فتاة ترث جمال والدتها وفقرها، وتضطر للعمل راقصة، قبل أن تدخل عالم عائلة "آل الجريتلي"، لتكتشف أسرارًا قديمة غيّرت مسار حياتها.

وضم مسلسل إش إش كوكبة من النجوم، من بينهم مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، إدوارد، عصام السقا، ندى موسى، وطارق النهري، بينما ظهر كريم فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.