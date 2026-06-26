قبل دخول لجنة الامتحان.. روشتة ذهبية لطلاب الثانوية العامة لتعزيز التركيز وتجنب التوتر

تمثل فترة امتحانات الثانوية العامة مرحلة فارقة في حياة الطلاب، إذ تزداد خلالها الضغوط النفسية والذهنية مع اقتراب كل اختبار.

عدد ساعات المذاكرة

وفي ظل حالة القلق التي تصاحب هذه الفترة؛ يؤكد خبراء التربية أن النجاح لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، بل يرتبط أيضًا بتنظيم الوقت، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب تهيئة بيئة أسرية مستقرة.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد طلاب الثانوية العامة على الحفاظ على التركيز وتحقيق أفضل أداء داخل لجان الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، أن تنظيم الوقت يعد أحد أهم عوامل النجاح خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بروتين يومي منتظم يشبه أيام الامتحانات حتى في الفترات التي لا توجد بها اختبارات.

وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب وسارة مجدي، أن فترات الراحة لا تقل أهمية عن المذاكرة، مشيرًا إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بأحماض «أوميجا 3» يسهم في تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز.

الاعتماد على النوم المتقطع

وشدد الخبير التربوي على أهمية الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على النوم المتقطع أو توزيع ساعات النوم على فترات متباعدة.

وأوضح أن النوم يمر بعدة مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة التهيئة ثم الوصول إلى مرحلة النوم العميق، وهي المرحلة المسؤولة عن تنظيم المعلومات داخل الذاكرة وتنشيط جهاز المناعة، مؤكدًا أن النوم المتقطع يحرم الطالب من الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة المهمة.

تأثير الخلافات الأسرية والمشكلات

وحذر من تأثير الخلافات الأسرية والمشكلات داخل المنزل على الحالة النفسية للطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بتوفير أجواء هادئة ومستقرة خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في دعم الأبناء نفسيًا ومعنويًا ويعزز قدرتهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.