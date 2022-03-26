سيسيه: مباراة مصر والسنغال متوازنة والفوز في صالح الفراعنة نفسيا

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم بقطر 2022 وانتهت بفوز الفراعنة الكبار بهدف نظيف جاءت متوازنة.

قال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي : كانت مباراة متوازنة ومنتخب مصر نجح في استغلال الفرصة التي أتيحت له والسنغال لم تكن بالفاعلية بالكاملة ومازال هناك مباراة عودة وأمامنا فرصة للتعويض.

أضاف: أبلغت اللاعبين بأن يرفعوا رؤوسهم وسوف نخوض المباراة القادمة على أرضنا ووسط جمهورنا لافتا إلى أن النتيجة على الجانب النفسي مهمة لمنتخب مصر ولكن ليست كبيرة مشيرا إلى نه يتم التخطيط للمباراة القادمة.

استطرد: خضنا اللقاء بشكل جيد رغم الهدف المبكر وكان لدينا نسبة استحواذ كبيرة وقدمنا مباراة جيدة وراض على أداء اللاعبين والفوز لا يعني أن منتخب مصر كان الأكثر فاعلية أو أنه الأفضل وسأعمل على تجهيز اللاعبين في لقاء الإياب.



واختتم تصريحاته قائلا: لا أعرف تطورات حالة الصحية للاعب عبده ديالو وسأتابع مع الجهاز الطبي وأجهز اللاعبين نفسيا قبل مباراة العودة ولا أرى أي فارق في أداء السنغال قبل الهدف عن بعد الهدف وفريقي مستعد لمباراة العودة جيدا.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.