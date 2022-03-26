زيارة ميدانيه لطلاب دول حوض النيل لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة بالقليوبية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية زيارة ميدانية لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة لوفد متدربين من دول حوض النيل بالإضافة للمشاركين المصريين في اطار التعاون المشترك مع المركز القومي لبحوث المياه.



واكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الزيارة هدفت التعرف على نموذج متكامل من المشاريع الناجحه لجمهورية مصر العربية في مجال تنقية مياه الشرب حيث استمع المتدربون الى شرح تفصيلى و عملى لكافة مكونات المحطة، وإيضاح كافة الجوانب الفنيةحول أداء المنظومة واجراءات التشغيل والصيانة القياسية التى تحقق استدامة للمشروع.



وأضاف مجاهد اننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهده مجال مياه الشرب والصرف الصحي في السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة .



وقال إننا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقدم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية وايضا تعميق التعاون سواء من خلال التدريب أو الزيارات واللقاءات المباشرة.



‎وأعرب المتدربون عن سعادتهم بزيارة محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية وتطلعهم إلى المزيد من الزيارات الناجحة وتبادل الخبرات فى مجال تنقية مياه الشرب والإستفاده من الخبرات المصرية فى هذا المجال.



‎يذكر أن محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية حاصلة على شهادة العالمية للادارة الفنية المستدامة.