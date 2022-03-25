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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : 60 أتوبيس لنقل الركاب من محطة قطار شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام وتواجد الأتوبيسات والميني باص التي وفرتها المحافظة أمام محطة قطار شبرا الخيمة استعدادا لنقل الركاب إلى المحطات الأخرى داخل القاهرة والقليوبية بعد أن أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية إختصار وصول وقيام  قطارات‎ الوجه البحري ( الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي وإلى محطة القاهرة.

يأتي ذلك اعتبارا من اليوم الجمعة للإنتهاء من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات ‏والإتصالات بالمحطة لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك. 

وأكد المحافظ أن المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال الركاب ونقلهم من خلال وسائل المواصلات التي تم توفيرها بالتنسيق مع مشروع المواقف والسرفيس التابع للمحافظة وهيئة النقل العام بهذا الشأن، حيث تم توفير 30 أتوبيس ميني باص تابع للمحافظة بالإضافة إلى خطوط الميكروباص الموجودة على خط شبرا الخيمة وبالتنسيق مع هيئة النقل العام تم توفير عدد 30 أتوبيس كبير سعة 52 راكب، كما أعلنت المحافظة والهيئة استعدادهم للدفع بأي عدد من السيارات إذا استدعى الأمر ذلك. 

كما أكد المحافظ أيضا أنه تم التنسيق مع إدارة المرور للتواجد بشكل مستمر أمام محطة شبرا الخيمة للعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لمنع أي تكدسات مرورية بميدان المؤسسة، مشيرا أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة وزارة النقل الحركة المرورية

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