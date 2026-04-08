أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان.

وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بيانًا باللغة الإنجليزية جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل جهود الولايات المتحدة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدًا، سواء بالصواريخ أو بالإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".

وينفي مكتب نتنياهو أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسئولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي وقت سابق من اليوم، الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه سيتمّ حلّ قضية اليورانيوم بالكامل.