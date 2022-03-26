خلافات النجوم الأسرية| طليقة سيد رجب تتهمه بطردها.. قطيعة هيفاء وهبي وابنتها.. تميم يونس وطليقته الأبرز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول عدد من النجوم في الفترة الأخيرة؛ بسبب مشكلات وخلافات خاصة انتشرت على السوشيال ميديا، ما تسبب في حدوث أزمات بينهم، كان أخرها ازمة سيد رجب وطليقته الأمريكية، وبدرية طلبة وشقيقها، وأبرزها التراشق بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، ويرصد “صدى البلد”، في التقرير التالي، أبرز مشاكل النجوم الخاصة التي تحولت إلى عرض عام على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيد رجب

شنت كيكي نيلسيون الزوجة الثانية للفنان سيد رجب ، التي تحمل الجنسية الأمريكية هجوما عليه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك .

وقالت كيكي نيلسيون زوجة سيد رجب الثانية: خلف الكواليس مع أبو العروسه … سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق ، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، لكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به.

تابعت زوجة سيد رجب الثانية: منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شئ على مايرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من الدخول إلى مزرعتي وبيتي بها واتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب.

واستكملت الزوجة الثانية للفنان سيد رجب : بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الإتفاق ، في شهر يونيو- ودون مناقشة- تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن ( العدة والمتعة) والقضايا الأن بالمحاكم لشهور، وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء منذ شهر أبريل الماضي.

وأضافت كيكي: كان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته وفي عام ٢٠٠٢ استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة من عمل. هذه الشقة مكان سكننا لمدة ١٥ عاما، ومن خلال شبكة معارفي وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع سيد رجب أن يبدأ مشواره الفني.

وأضافت: في عام ٢٠٠٩، عندما كان سيد يخطو خطواته الأولى، وإقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالي وقمت بالفعل بشرائها باسمه لأنني لست مصرية ،وقمت بالمساهمة في تكلفة بناء منزل بها، وتحملت ما يقرب من ٩٠% من تكلفة فرش وتجهيز المنزل ، كان هذا البيت في دهشور بالنسبة لي حلم يتحقق، وكنت أتواجد هناك بشكل منتظم، فأنا شاركت بالمسؤولة عن رعاية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، والتعامل مع الحارس وعائلته وما إلى ذلك من شئون الجنينة وساهمت في تنمية المنطقة ولم يكن سيد موجودا على التواجد هناك حتى في أوقات الفراغ إلا أنه قام بشراء قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لأرضي وقمنا بإضافتها للأرض وحرر لي عقدي بيع بنصف الأرض فقط وإحتفظ بأصول عقود البيع معه ولأنه كان زوجي لم أطلب منه أصول العقود وتوقيع إستطعت الحصول على صور رسمية من أحكامها ولم أستلم أصول عقد البيع منه.

وتابعت: إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبقى لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم ابن سيد رجب في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلا بها وكان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذا، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة مع العلم أنني كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا وطلبات كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة.

وتابعت كيكي : لقد أخلصت جدا لهذه العلاقة وأصبحت مصر وطنا لي، وساعدت سيد كثيرا من خلال علاقاتي ولغتي وماحققه من نجاح. كنت دائما أبحث له بالإنجليزية، وأرى نفسي شريكة فيما وصل إليه عن فرص حقيقية وورش عمل مناسبة، وأقوم بترجمة الأعمال التي يشارك بها حتى يتم تقديمها في الخارج عن طريق المراسلات التي كنت أكتبها باللغة الإنجليزية.

وأصدر مكتب أميرة بهي الدين -المحامية الخاصة بالفنان سيد رجب- بيانا صحفيا للرد على طليقته الأمريكية، بعدما قالت الأخيرة، إن طليقها طردها من بيتها واستولى على حقوقها.

وقال بيان محامية سيد رجب: «راعنا ما نشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريتستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم: كواليس أبو العروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلالا لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه؛ بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره».

وأضاف البيان: «نؤكد مجددا أن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب، بعيد عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها».

وتابعت: «وانطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة؛ فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته- رغم محاولاته الدؤوبة لحلها ودِّيًّا، وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء- إلا أنها رفضتها جميعا، بما لذلك من دلالات، لا مجال لتفسيرها هنا».

وذكرت في البيان: «في جميع الأحوال، يؤكد الفنان سيد رجب، امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية؛ حسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.. ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر؛ يحمل تعمد الإساءة له، واستغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة، والإلتفاف الجماهيري حوله، وهو ما يجعله يحتفظ بكل حقوقه القانونية قِبَل مطلقته بخصوص ما تقدم».

بدرية طلبة

قبل عدة أشهر، أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن كتب كتاب ابنة شقيقها المتوفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة، والذي أكد أنه ليس متوفى كما تدعي بدرية طلبة، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

وجاء نص منشور شقيق بدرية طلبة كما يلي: «يا جماعة الفنانة بدريه اللى كانت المفروض اختى منزلة نعى عنى انى اتوفيت والمفروض اللى ف النص دى كانت بنتى .. وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم».

وأضاف شقيق بدرية طلبة: «انتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل .. جاين دلوقتى تحتاجولى ف كتب الكتاب .. انا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو ع إشاعة ع ابوهم انه مات والله يرحمه وانا ع وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى انا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

وتابع شقيق بدرية طلبة: «وانتى ي فنانة بدريه ميته بالنسبالى من زمان .. وانشاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله .. وانتظروا منى احلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بداتو الحرب معايا».

واختتم شقيق بدرية طلبة: «بالله عليكم يا جماعة انا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتاكدو انى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى».

وبعدها هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

وقال شقيق بدرية طلبة عبر فيسبوك “:والله كنت هطلع لايف واوريكم كل حاجة بالتليفون التانى عشان تصدقو إللى بيحصل معايا بس لولا الناس إللى كلمتنى وحلفتنى مانزلش صور ولا تسجيلات ولا أى حاجة كنت طلعت والله بس كفاية صوتى أهو وده ربع إللى انا فى من إللى كانو منى وأنا أهو حى ع الفلاح يا جماعة”.

وتابع":وحسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم ربنا ينتقم منهم، ابعدو عنى وانسونى بقى انا نسيتكم من زمان

وانا بقول ع العام أهو أنا ماليش أخوات ولا عيال ولا أهل ماليش غير نفسى وحياتى بس ياريت تبعدو عنى".

اختتم":كفاية إن كل الناس استنقصت الفنانة بدرية على إللى قالته عنى ربنا موجود وفي ضهرى".

وعلق عبد الرحمن محمد طلبة إحدى أقارب الفنانة بدرية طلبة، على منشورا شقيقها قائلا: "كفاية كلام أنت خذلت العائلة كلها إمبارح الصغير والكبير والقرايب بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد مد أخواتك كلهم جميعًا بلا استثناء، أيديهم للمصالحة معاك، وتلفوناتك غير المتاحة طول النهار، لغاية المغرب".

وتابع: “فياريت للمرة الثالثة، كفاية كلام، وأنك عايز توضح للناس أنك أنت الضحية، والمجني عليه، والفيس مش بيحل مشاكل عائلية، إنما تُحل بالحوار العقلاني”.

أصابع سمية الخشاب

وقبل عدة أشهر، أثارت صورة الفنانة سمية الخشاب الجدل بسبب صورة، ما جعلها ترد على انتشار الصورة التى قامت بنشرها عقب عقد قران طليقها الفنان أحمد سعد.

وقالت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“: ”أنا غير مسئولة عن أي نوايا سيئة لا تخصني ما لم أصرح بها، فبركة غرضها إثارة الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركة، وأرجو من بعض السادة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة قبل طرح اي موضوع وعرض أي سكرين شوت لأنه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي.. #سمية_الخشاب”.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة التحقيق مع الفنانة سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة.

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد: "شاهدت الصورة، ولم أجد بها أي إشارة أو شيء خارج.. الصورة عادية للغاية".

وأضاف أشرف زكي: "لو كنت وجدت أن الصورة بها أي إيحاءات؛ لكنت بالتأكيد قمت بالتحقيق معها .. ليس هي فقط بل كل من يخطئ، النقابة لن تتهاون".

وأثار سمية الخشاب وأحمد سعد حالة من الجدل الواسع عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى.

وكانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد، حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الآخر، وهو الأمر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث”: “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحالا فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”.

ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل قبل عدة أشهر، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت «ريهام» للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من «ياسمين»، ونرصد فيما يلي تصاعد هذه الأزمة.

حلقة ريهام حجاج سالفة الذكر، دفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت فيه ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر فيس بوك، صورة لزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، من أحدث أعماله مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكتبت تعليقًا لها بطريقة (سيف الخديوي): «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق»، في إشارة غير مباشرة إلى طليقها محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

تميم يونس وطليقته

وفي العام الماضي، ظهرت ندى عادل- طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة؛ بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.

ونفى المخرج الشاب تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته "ندى عادل"، صباح الجمعة؛ بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

ونشر "تميم"، فيديو، عبر خاصية “استوري” حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص به بـ"إنستجرام"، وقال: “ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا”.

وأضاف: “أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني؛ غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون”.

وظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.



أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

كما دخل كل من وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز فى تراشق بالألفاظ عبر صفحتيهما بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ورد الفنان وائل عبد العزيز على احمد العوضى قائلا : "انا بابا يلا"، وجاء هذا الرد بعد أن وجه احمد العوضى له رسالة قوية يرد فيها قائلا : "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة ... إن شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير".

كما كتب : "هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا".

وكانت البداية عن وائل عبد العزيز الذى قال عبر صفحته: "مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمه كبيره ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك ياللي ملكيش كبير"، واضاف : "محدش يدخل في اللي مالوش فيه؛ عشان مسمَّعهوش كلام يضايقه وشكرا".

بلقيس ترفع قضية خلع

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي -في شهر أبريل من العام الماضي- عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING.

وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها: "رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".

ومن ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس، ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

وأبدت بلقيس انطباعاتها بظهور فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير".

وعمّا إذا كان هذا الجيل قادرا على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته فيروز قالت: "فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة".

وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط هما ليلي ليلي.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن؛ لذلك انفصلت عنه، ولاحقت حلمها الأهم.

أجهشت هيفاء بالبكاء على الهواء في أكثر من برنامج تلفزيوني؛ عند ذكر اسم ابنتها “زينب” وتوجيه سؤال إليها: “ماذا حدث بينكما وهل تتواصلان؟”، إلا أن النجمة اللبنانية تتهرب من الإجابة بالبكاء على الهواء.