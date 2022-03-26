نبيل الحلفاوي ناعيا رجائي عطية: نزيه ولا يخشى في الحق لومة لائم

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، المستشار محمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي وفته المنية صباح اليوم.



وكتب الحلفاوي فى تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏‏كنت أحب هذا الرجل وأحترمه. لم يسعدني الحظ بلقائه أو التواصل معه. موضوعي.. نزيه.. مرتب الفكر.. قوي المنطق.. لا يخشى في الحق لومة لائم و قامة قانونية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه وللساحة القانونية."

توفى اليوم، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

اخر جمعية عمومية للراحل رجائي عطية

وألقى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، كلمة إلى المحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مكتبه في مقر النقابة العامة للمحامين، قال فيها: «وجدت أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات هامة على رأسها المعاشات، والداعي لتحركي فيه على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي المتخذ هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس».

وقال رجائي عطية: «بالحث استبان لي أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقتني منذ أن توليت هذا المنصب الذي بوأتموني وشرفتموني به»

وتابع رجائي عطية : «حتى أكون واضحًا لحضراتكم وللمزايدين، الذين جلسوا مائة عام لا يأرقهم المعاش الذي قدره؛ مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجوا الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه».

وأكد رجائي عطية أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلموهم السادة المحامين جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.