انطلاق الدورة الـ18 لمعرض التشطيبات والأجهزة المنزلية بمدينة نصر



تنطلق غدا الخميس 30 أبريل فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.



ويعد المعرض أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاعات التشطيبات والديكور والأجهزة المنزلية في مصر، حيث يقام هذا العام تحت شعار “معرض واحد بـ100 مشوار”، بما يعكس هدفه في توفير تجربة متكاملة للزوار تجمع مختلف احتياجات التشطيب والتجهيز المنزلي تحت سقف واحد.



ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام من 30 أبريل وحتى 3 مايو، بمشاركة أكثر من 90 شركة مصرية متخصصة، تقدم أحدث موديلات عام 2026 في مجالات السيراميك والبورسلين، والأدوات الصحية، والمطابخ، والأبواب، وأنظمة الـUPVC، وحلول المنزل الذكي، إلى جانب الأثاث والأجهزة الكهربائية، بما يعزز من مكانة المعرض كمنصة متكاملة تربط بين المصنع والمستهلك مباشرة.

ويحرص المعرض في دورته الجديدة على تقديم عروض حصرية وخصومات تنافسية مباشرة من المصنع للجمهور، إلى جانب تسهيلات كبيرة في السداد تشمل أنظمة تقسيط متنوعة على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد وبدون مقدم، بالإضافة إلى خطط تقسيط مرنة تمتد حتى 36 شهرًا وفقًا للشروط والأحكام، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويدعم حركة الشراء.

من جانبه، أكد عادل فهمي مدير المعرض، أن الدورة الحالية تمثل نقلة جديدة في مسيرة المعرض، خاصة مع التوسع في عدد العارضين وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير منصة متكاملة تخدم المواطن المصري وتمنحه فرصة الوصول إلى أفضل الخامات والتجهيزات المنزلية بأسعار مناسبة وتسهيلات غير مسبوقة.

وأضاف فهمي أن المعرض لم يعد مجرد مساحة للبيع والشراء، بل أصبح ملتقى اقتصاديًا وصناعيًا يجمع المصنعين والموردين والمستهلكين في إطار يدعم الصناعة المحلية ويعزز من فرص التسويق المباشر، لافتًا إلى أن الإقبال المتوقع هذا العام يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها المعرض على مدار دوراته السابقة، ودوره في دعم سوق التشطيبات والديكور في مصر.