قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: الانتهاء من إدارة وتشغيل 15 مجزرا مطورا بمعرفة شركات القطاع الخاص في المحافظات
وزيرة الجيوش الفرنسية: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يزال هشًا للغاية
كيف أتوب من تعاطي المخدرات؟.. احذر خطأ شائعا يحرمك القبول فتموت عاصيا
من العاشر إلى أفريقيا.. 300 مليون مستهلك ينتظرون المنتجات الجلدية المصرية
سعر كيلو الأرز والمكرونة يتراجع في الأسواق اليوم .. وتراجع أسعار أكثر من 6 سلع أساسية
الذهب في منطقة الحيرة.. خبير يكشف سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار أو الهبوط الحاد
الملك تشارلز: لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية
حوار خاص| الزراعة: تراجع أسعار الخضروات والطماطم واستقرار سوق اللحوم.. وزيادة تاريخية في مساحات القمح
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر عليها صورة ترامب وتوقيعه
البطيخ فيه علامات بيضاء.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل التناول
إيران تطالب مجلس الأمن بالضغط على واشنطن للإفراج عن سفنها المحتجزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

128 مليار جنيه تقود الصناعة المصرية نحو مرحلة جديدة من النمو والتنافسية

الصناعة
ولاء عبد الكريم

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية ، أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والتعامل بكفاءة مع التحديات التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد تجاوز مرحلة احتواء الأزمات ليدخل مرحلة جديدة ترتكز على بناء قدرات تنافسية أكثر استدامة ومرونة.

وأوضح العشري أن التوجهات الواضحة في موازنة العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي في بيئة الاستثمار، تمثل إطاراً عملياً لدعم النمو وتحسين كفاءة الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، يشكل دعماً مباشراً للقطاع الصناعي ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أن الخطة الشاملة لربط جهات الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة رقمياً عبر نظام موحد تمثل نقلة نوعية في مناخ الأعمال، موضحاً أن تقليص زمن الإجراءات الإدارية الخاصة بزيادة رؤوس الأموال من عدة أشهر إلى أيام معدودة يعد ثورة إجرائية حقيقية تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتجذب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

وأضاف أن إطلاق استراتيجية الشمول المالي 2026–2030 من قبل البنك المركزي يمثل خطوة مهمة نحو توفير حلول تمويلية رقمية مبتكرة، تتيح دمج شريحة أكبر من المنتجين والمصدرين في المنظومة الرسمية، بما يوسع قاعدة التصدير ويعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.

وثمن العشري الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتأمين احتياجات الوقود والغاز لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن ضمان استدامة الطاقة للمصانع خلال فصل الصيف يعد ركيزة أساسية للحفاظ على معدلات الإنتاج والوفاء بالتعاقدات الدولية، كما أشار إلى أن القرارات التنظيمية الأخيرة، ومنها إلغاء مواعيد غلق المحال، ستسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية ورفع معدلات التشغيل.

وشدد على أن تضافر مسارات الانضباط المالي، والتحفيز الصناعي، والتحول الرقمي، والشمول المالي، يضع الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المرن القادر على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكداً أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو الضمانة الحقيقية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للتصنيع ووضع المنتج المصري على خريطة التنافسية العالمية.

الصناعة المصرية إنتاجية المصانع زيادة الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال: تصفية 3 عناصر من حزب الله في غارة على جنوب لبنان

مشروبات الطاقة

خبير تغذية: تناول مشروبات الطاقة دون وعي قد يسبب الوفاة

المراهنات

خبير: المراهنات الرياضية تُعد جزءًا من الجرائم الإلكترونية

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد