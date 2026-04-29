الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض مفاجئ في أسعار النفط اليوم.. وانسحاب مفاجئ من أوبك |ماذا يحدث؟

رانيا أيمن

انخفضت أسعار النفط اليوم "الأربعاء" بعد موجة صعود استمرت عدة أيام مع تقييم المستثمرين لتداعيات قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، سنتا واحدا إلى 111.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0413 بتوقيت جرينتش بعد صعودها خلال الجلسات السبع السابقة، وفقاً ل رويترز.

وينتهي التداول على عقود يونيو  غدا الخميس، في حين انخفضت عقود يوليو الأكثر نشاطا 28 سنتا إلى 104.12 دولار.

وقال آن فام، المحلل الكبير في مجموعة بورصات لندن، إن الانخفاض الطفيف اليوم ربما يكون مرتبطا في أغلبه بقرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة أوبك، إذ ⁠يشير ذلك إلى تحسن التوقعات بشأن المعروض عندما تتحرر الدولة من حصص الإنتاج المفروضة عليها.

وأضاف: "ورغم ذلك، فإن هذا التأثير ليس فوريا، إذ ربما لا يكون تسليم البراميل الإضافية ممكنا على المدى القريب بسبب الحصار المستمر على مضيق هرمز".

وتابع "لذا، فرغم انخفاض الأسعار بشكل طفيف، يبدو أن هذا تعويض لارتفاعات سابقة، إذ لا يزال سعر خام برنت مرتفعا عند نحو 110 دولارات للبرميل".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران.

وقال التقرير إن ترامب يفضل الاستمرار في الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها ‌النفطية ⁠من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

ورغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصل الصراع إلى طريق مسدود وسط مساعي من كلا الجانبين لإنهاء رسمي للحرب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وفرضت الولايات المتحدة ⁠حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بحصار المضيق. وإذا كان ترامب مستعدا لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع أسعار النفط ⁠للزيادة".

ولا يزال إغلاق مضيق هرمز يدفع إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية، إذ قالت مصادر في السوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن بيانات معهد البترول الأمريكي تشير ⁠إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام انخفضت 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل . 

وتراجعت مخزونات البنزين 8.47 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.60 مليون برميل.

