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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تهنئ جمهورها بـ شهر رمضان المبارك

سمية الخشاب
سمية الخشاب

هنأت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يوافق يوم السبت المقبل الموافق 2 ابريل"


وكتبت سمية الخشاب، قائلة "‏كل سنه وانتوا طيبين" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات المتابعين.


يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل «موسى» بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية «حلاوتهم»، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

 

 

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