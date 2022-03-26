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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الآثار تكشف تفاصيل زيارة مدبولي لمسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط| فيديو

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد أعمال ترميم وتطوير مسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة، مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أن رئيس الوزراء تابع بنفسه، الأعمال فى الساحة الجنوبية لمسجد عمرو ابن العاص الذي تم زيادتها، لافتا إلى أنها المدخل الرئيسي لحديقة تلال الفسطاط الجاري إنشائها.

 أعمال الترميم الدقيقة

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، أن رئيس الوزراء ركز على أعمال الترميم الدقيقة الجارى تنفيذها داخل المسجد، معقبا:" الانتهاء من الأعمال سيكون فى القريب العاجل".

وتابع رئيس قطاع الآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولى تفقد أيضا الأعمال الجارية فى حديقة تلال الفسطاط. 

الآثار الإسلامية وزارة الآثار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تلال الفسطاط الجارى

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