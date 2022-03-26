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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينعي رجائي عطية: كان فارساً نبيلاً ومناضلاً جليلاً

هاني شاكر
هاني شاكر

نعى هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الراحل رجائي عطية، وذلك في بيان جاء فيه، "ببالغ الحزن والآسي ينعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة علم من أعلام القانون وفارس نبيل ومناضل جليل والأديب والفقيه المغفور له بإذن الله رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب رحم الله الفقيد واسكنه مغفرته ورضوانه ويشاطر الأسرة القانونية في مصر والعالم العربي وعموم المصريين الأحزان ولأسرته الصبر والسلوان".

من هو رجائي عطية :


يذكر أن المستشار رجائي عطية هو نقيب المحامين المصريين رقم 26، ولد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة  ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ، ثم عاد للعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976، شارك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، عين عضوا بمجلس الشورى، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

هاني شاكر نقيب الموسيقيين رجائي عطية نقيب المهن الموسيقية مناضل جليل

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