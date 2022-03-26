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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يسعدكم.. أصالة تنشر صورا جديدة من زفاف ابنتها شام.. شاهد

شام الذهبي وزوجها
شام الذهبي وزوجها

هنأت النجمة أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي، بحفل زفافها، الذى تم أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن.


ونشرت اصالة صورا من حفل الزفاف عبر انستجرام وكتبت "سعادة مابعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله ، خلوق ومهذّب ومتله قلال ، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعاده والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر.


وتابعت "شكراً يابنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيي كلّها إلك ..بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه"
 

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.

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حفل زفاف شام الذهبي تهنئة اصالة نصرى النجمة أصالة رسالة تهنئة عبر انستجرام فستان الزفاف

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