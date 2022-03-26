مجدي عبد الغني عن مشادته مع فرد أمن: مشتموش.. وأنا عامل عملية

مشتمتوش..

كشف مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل مشادة مع فرد أمن على بوابات ستاد القاهرة أثناء دخوله بالأمس مباراة منتخب مصر والسنغال.

وقال مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كان معي تصريح دخول سيارة ودعوة من اتحاد كرة القدم لحضور المباراة ".

وأضاف مجدي عبد الغني :" منذ عام أجريت عملية في مفصل القدم ومقدرش أمشي مسافة كبيرة ".

وتابع مجدي عبد الغني :" فوجئت بتعنت شديد من الأمن بعد فتح بوابات الاستاد لمنع دخولي بالسيارة “ مضيفا:”لم أتطاول على فرد الأمن أو اسيء له ولم أوجه سباب له، وأكن كل احترام وتقدير للجميع ".



وتابع مجدي عبد الغني :" منتخب مصر قدم مباراة رجولية ولاعب المنتخب رجال، استطاعوا أن يحققوا المطلوب منهم في مباراة الذهاب أمام السنغال ".

وأكمل مجدي عبد الغني :" رأينا محمد صلاح بشكل مختلف وكان يصول ويجول في كافة انحاء الملعب، ومن الضروري استثمار هذا الفوز في مباراة العودة في السنغال ".

