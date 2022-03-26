عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشتمتوش..

مجدي عبد الغني عن مشادته مع فرد أمن: مشتموش.. وأنا عامل عملية

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل  مشادة مع فرد أمن على بوابات ستاد القاهرة أثناء دخوله بالأمس  مباراة منتخب مصر والسنغال.

 

وقال مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   كان معي تصريح دخول سيارة ودعوة من اتحاد كرة القدم لحضور المباراة ".

 

وأضاف مجدي عبد الغني :" منذ عام أجريت عملية في مفصل القدم ومقدرش أمشي مسافة كبيرة ".

 

وتابع مجدي عبد الغني :" فوجئت بتعنت شديد من الأمن بعد فتح بوابات الاستاد لمنع دخولي بالسيارة “ مضيفا:”لم أتطاول على فرد الأمن أو اسيء له  ولم أوجه سباب له، وأكن كل احترام وتقدير للجميع ".


وتابع مجدي عبد الغني :" منتخب مصر قدم مباراة رجولية ولاعب  المنتخب رجال، استطاعوا أن يحققوا المطلوب منهم في مباراة الذهاب أمام السنغال ".

 

وأكمل مجدي عبد الغني :" رأينا محمد صلاح بشكل مختلف وكان يصول ويجول في كافة انحاء الملعب،  ومن الضروري استثمار هذا الفوز في مباراة العودة في السنغال ".
 

مجدي عبد الغني مشادة ستاد القاهرة اخبار التوك شو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

الصغرى 11 درجة.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط للرياح

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية لمدة 3 أيام

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

لم أتعد عليه.. مجدي عبد الغني لـ فرد الأمن: أحترمك وأقدرك

نحتسبه عند الله شهيدا .. الخارجية تعزي في المصري المتوفى بأوكرانيا |فيديو

مصر تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض ٢٠٢٢ تحت شعار "نشكل كوكبنا".. صور

إصابة 15 شخصا فى تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

التموين للتجار: اعرفوا القرارات والتزموا بها علشان وقت العقوبة منشلش ذنب حد

البترول لسكان وراق العرب: لا تقلقوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

فيديو

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ