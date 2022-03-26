ناقد رياضي:مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب لم يشهد أي لقاء|فيديو

علق الناقد الرياضى عثمان إبراهيم، على فوز منتخب مصر أمس أمام السنغال في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة مع “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن منتخب مصر حقق أفضل نتيجة بين المنتخبات العربية، التى لعبت بالأمس.

وأوضح، الناقد الرياضى، أن المباراة أمام السنغال كانت غاية في الصعوبة، خاصة أنها أفضل منتخب أفريقى خلال الفترة الحالية.

وتابع:" أى مباراة مثل مباراة مصر والسنغال هي مباريات تحقيق المكسب وليس اللعب، معقبا:" الضغط حاليا على منتخب السنغال، والمباراة القادمة ستقام على ملعب لأول مرة يتم اللعب عليه بحضور 50 ألف متفرج".

الفوز



وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد ، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الاكتفاء بالتدريب في فندق الإقامة اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .