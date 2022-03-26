وزير التعليم: 6 دول عربية وأفريقية طلبت نعمل لها امتحانات إلكترونية |فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تجربة اختبارات الصف الأول الثانوي مكّنتهم من اختبار منصات جديدة للامتحانات وكانت حصيلة جهد أربع سنوات، مفيدا بأن نسبة نجاح منصة الامتحانات الجديدة في المدارس الحكومية كانت 100% وفى المدارس الخاصة وصلت فوق الـ95%.

وكشف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك ست دول عربية وأفريقية طلبت منهم عمل امتحانات الكترونية لديها، قائلا: "نختبر كل الشبكات وفى أربع أو خمس منصات امتحانات نختبرها ليس للامتحانات فقط وأيضا لأبنائنا في الخارج، وفى 6 دول طلبت أننا نعمل امتحانات الكترونية عندها عربية وفى شمال إفريقيا".

وتابع: "نفكر لهذه الدول التي طلبت امتحانات الكترونية مننا في حلول مناسبة وبنجرب حاجات كتير وتقدمنا كتير جدا في الاتجاه ده"، كما أشار إلى أنهم سيحاولون أجراء اختبارات الصف الثاني الثانوي على غرار ما تم للصف الأول بناء على طلبهم.