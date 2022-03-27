محاكمة المتهم بقتل جدته بسلك كهربائي في منطقة البساتين .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الأحد، محاكمة الطالب المتهم بقتل جدته بمنطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «زياد.م»، 19 سنة، طالب بقتل المجني عليها جدته «زهيرة.س.ا» عمدًا مع سبق الإصرار غاية سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية ورسم مخططًا إجراميًا محكمًا أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها ودلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما وحال مكوثه رفقتها قدم إليها مشروبا يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ جريمته إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلن قلبه تجاها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

