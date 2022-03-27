أخبار الفن: عبد الرحمن أبو زهرة يدخل في غيبوبة .. ووفاة شقيق حميد الشاعري

نشر صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عبد الرحمن أبو زهرة و ياسر فرج وحميد الشاعري.
فاقد الوعي من 3 أيام..عبد الرحمن أبو زهرة في حالة صحية حرجة|خاص
كشفت سحر أبو زهرة ؛ ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل حالته الصحية، حيث أكدت أنه فقد الوعي منذ أيام.
الفنان ياسر فرج يعقد قرانه بحضور نجوم الفن " خاص
علم صدى البلد أن الفنان ياسر فرج سيحتفل اليوم السبت بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن .
وفاة والدة الفنانة السورية شكران مرتجي
نعت الفنانة سيرين عبد النور والدة زميلتها شكران مرتجى، والتي وافتها المنية صباح اليوم السبت.
وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض
أعلن الفنان حميد الشاعري؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقه محمد.
زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور
تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد ؛ احتفل الفنان ياسر فرج بعقد قرانه على المنتجة والإعلامية هبة الهوارى بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.