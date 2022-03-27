أخبار الفن: عبد الرحمن أبو زهرة يدخل في غيبوبة .. ووفاة شقيق حميد الشاعري

نشر صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عبد الرحمن أبو زهرة و ياسر فرج وحميد الشاعري.

كشفت سحر أبو زهرة ؛ ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل حالته الصحية، حيث أكدت أنه فقد الوعي منذ أيام.

علم صدى البلد أن الفنان ياسر فرج سيحتفل اليوم السبت بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن .

نعت الفنانة سيرين عبد النور والدة زميلتها شكران مرتجى، والتي وافتها المنية صباح اليوم السبت.

أعلن الفنان حميد الشاعري؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقه محمد.

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد ؛ احتفل الفنان ياسر فرج بعقد قرانه على المنتجة والإعلامية هبة الهوارى بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.