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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاقد الوعي من 3 أيام..عبد الرحمن أبو زهرة في حالة صحية حرجة|خاص

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر أبو زهرة ؛ ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل حالته الصحية، حيث أكدت أنه فقد الوعي منذ أيام.

وقال سحر أبو زهرة في تصريح خاص لصدى البلد :" والدي غايب عن الوعي بقاله 3 ايام للأسف".

وأضافت :"  عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لوعكة صحية:

وكان  الدكتور أحمد أبو زهرة ؛ قد أعلن منذ قليل  عن تعرض  والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية  شديدة .
وكتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة .. ويارب تعدي المرة دي على خير".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة عن زفاف ابنة شقيقته: بناتي عملولها توليفة موسيقية

تحدث الدكتور أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن فيديو زفاف ابنة أخته (حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة) المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “أبو زهرة”، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”: “مريم بنتي هي وأختها أتت خصيصا لحضور الزفاف من أجل العزف به.. ودا كان طلب من بنت عمتهم.. وعلمنا توليفة تخص عيلة أبو زهرة”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة،  إن قاعة الموسيقي فى العاصمة الإدارية هي تقريبا أول قاعة موسيقية يتم بناؤها فى مصر مخصصة خصيصا لتقديم الحفلات الأوركسترالية والموسيقى التي تعتمد فقط على الصوت الطبيعي البحت دون تدخل أي أجهزة كهربائية أو ميكروفونات.

وأضاف أنه تم بناء القاعة وتصميمها لتعكس الصوت بشكل طبيعي جدا ودون أى تدخل من أى أجهزة وليصل للجمهور من الصف الأول إلى الأخير.

وتابع أن تلك القاعة تحتوي تقريبا على 1200 كرسي، وتصميمها ليس صغيرًا، ولكن الصوت يصل جيدا لأى شخص موجود بها، مما يعكس عبقرية التصميم الذي يوجد بها من ناحية الصوتيات والخشب المستخدم، لافتا إلى أنها لاتقارن بأى قاعة أخرى.

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