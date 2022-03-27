سفيرة مصر فى داكار: الجماهير السنغالية تنتظر محمد صلاح رغم المنافسة مع ماني

أكدت نهي خضر سفيرة مصر فى السنغال ، أن الجماهير السنغالية تنتظر وصول النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي خلال وصول الفراعنة إلي العاصمة السنغالية داكار.

وقالت السفيرة المصرية فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" الجماهير السنغالية تنتظر وصول محمد صلاح ، لديهم تشوق لرؤية محمد صلاح على الرغم من المنافسة مع ساديو ماني.

وأضافت:" الجميع يحب محمد صلاح وساديو ماني، لذلك هناك حالة انتظار كبيرة لوصوله مع بعثة المنتخب الوطني فى السنغال.

وكان المنتخب حقق الفوز على السنغال بهدف دون رد، أحرزه ساليو سيسيه فى مرماه بعد تسديدة من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.