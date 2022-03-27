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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشعل المسرح في حفله بجدة.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان

أشعل الفنان محمد رمضان حفله بجده، الذي اقيم امس السبت، وحرص  على تقديم عدد من الأغاني الشهيره التي يحبها جمهور.

قدم رمضان أغنية نمبر وان، وهتولع وغيرهم، وظهر خلال الحفل بأكثر من شكل وملابس مختلفة كعادته، وتفاعل معه الجمهور بشده.


وكان قد محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعه بنجله أثناء سفره الى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك .

وعلق محمد رمضان قائلاً : “ انا وابني الآن في طريقنا الى جدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم اي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف و علمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية و خادم الحرمين و ولي عهدها وشعبها و احفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر”.

محمد رمضان فى رسالة إلى جمهوره: التاريخ يعرف الأقوياء

محمد رمضان ونجله يتألقان بإطلالة رسمية من السعودية

محمد رمضان في الماراثون الرمضانى بمسلسل المشوار" رمضان 2022، بمشاركة  دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل ، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.

محمد رمضان رمضان ندى موسى بيومي فؤاد السعودية

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