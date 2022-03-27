"القومى للسينما" يقيم "احتفالية الطفل اليتيم" الثلاثاء المقبل

يقيم المركز القومي السينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل "احتفالية الطفل اليتيم" الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء ٢٩ مارس.

وقال الكاتب مجدى الشحرى مدير عام الانتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافى ان الاحتفالية تفتتح بفقرة التنورة فى مدخل المركز ثم فقرة الساحر والارجواز، كذلك سيتم توزع هدايا للأطفال المشاركين فى الاحتفالية.

ومن المقرر أن تختتم الإحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلى للاطفال بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومى للسينما و مركز ثقافه الطفل .

تقام الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بشارع الهرم والدعوة عامة للحضور.