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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التموين عن بيع ألماسة "الصخرة" بـ 30 مليون دولار: قطعة نادرة وغير متكررة

الصخرة
الصخرة

تحدث الدكتور ناجي باقي، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب عن “الصخرة ” وهي أكبر ماسة بيضاء، وتعبتر قطعة نادرة، حيث يصل سعرها لـ  30 مليون دولار للبيع.

قال “باقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الورد" والمُذاع على فضائية"تن" تعليقًا على عرض سويسرا لماسة بسعر 30 مليون دولار للبيع، :" طبيعي أن يصل سعر الماسة لهذا السعر لأنها قطعة نادرة وغير متكررة"، معقبًا:" سويسرا لها قوانين اقتصادية تختلف عن كثير من دول العالم وهي رأت أن هذا الوقت مناسب لطرحها".

وفي سياق متصل، عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن  ألماسة عملاقة تحمل اسم "الصخرة" عُرضت  لأول مرة في دبي  قبل طرحها في مزاد، حيث من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 30 مليون دولار.
 

وقالت دار كريستيز للمزادات، إن الماسة التي تزن 228.31 قيراطاً، والتي تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً، هي أكبر ماسة بيضاء يتم طرحها للبيع بالمزاد.
 

بعد عرضها لأول مرة في كريستيز دبي، حيث سيتم عرضها في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ستسافر "الصخرة" إلى تايبيه ونيويورك وجنيف، حيث ستباع بالمزاد يوم 11مايو.


وأضافت كريستيز، أن الماسة هي "أكبر ماسة على شكل كمثرى ملونة على شكل "دي زاد" (DZ) تم تصنيفها على الإطلاق، وإن الرقم القياسي السابق لأكبر ماسة عديمة اللون كان 163.41 قيراطاً، بيعت في نوفمبر 2017 مقابل 33.7 مليون دولار.

 وفى وقت سابق من هذا العام باعت دار مزادات شهيرة فى لندن أكبر ماسة على الإطلاق تعرض للمزاد، مقابل 4.3 مليون دولار

 

ناجي باقي الذهب الصخرة أكبر ماسة بيضاء اخبار توك شو

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