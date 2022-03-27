لاعب الإنتاج الحربي: لاعبو المنتخب يحتاجون السيطرة على الملعب والضغط الهجومي المنظم أمام السنغال

كشف محمد عبد الفتاح لاعب الإنتاج الحربى عن توقعاته لمباراة الذهاب للمنتخب المصرى أمام نظيره السنغال التى من المقرر أن تنطلق بعد غد الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم .



قال محمد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن المنتخب استدعى رامى ربيعة ، وعلي جبر للمشاركة بمباراة مصر أمام السنغال بعد غياب عدد من لاعبى المنتخب و منهم محمد عبد المنعم ، الونش نظرا لأسباب تتعلق بالإصابة ، تراكم البطاقات الصفراء.



وأضاف محمد عبد الفتاح ، أن كافة لاعبى المنتخب يؤدون بأداء حماسى و قتالى كبير بأداء مهارى مميز لافتا إلى المباراة القادمة هدفها الأول الفوز فقط والصعود لكأس العالم والسيطرة على الملعب بالجانب الهجومى وإحراز أهداف دون الاعتماد فقط على الدفاع والضغط المنظم .