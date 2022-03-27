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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تموين سوهاج: تخفيضات تصل لـ 25 % على جميع السلع الغذائية| فيديو

محمد إبراهيم ، وكيل
محمد إبراهيم ، وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج

قال محمد إبراهيم ، وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج ، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد المعارض للعام الجاري عن العام السابق ، من خلال زيادة عدد معارض مبادرة " كلنا واحد " إلى 6 معارض ، وعدد معارض " أمان " لبيع اللحوم .

وأضاف محمد إبراهيم ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المعارض منتشرة في جميع مدن المحافظة ، وأخرها معرض تم افتتاحه في مدينة " جرجا " .

وتابع " إبراهيم " : مسبناش القرى والنجوع وبنوصل السلع عن طريق العربات المتنقلة ، ونسبة التخفيض تصل لـ 25% على جميع المنتجات .

وفي سياق أخر ، قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن افتتاح معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات مختلفة هذا العام تم بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ونيفين القباج وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ومحافظ القاهرة وتم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي؛ للقضاء على احتكار السلع أو إخفائها.

سوهاج تموين سوهاج معارض كلنا واحد السلع الغذائية

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