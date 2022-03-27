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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتشار الألغام.. تركيا : لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود

تركيا
تركيا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، إنه لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود على الرغم من رصد لغمين بحريين في اليوم السابق، مؤكدا أن سفينتي البحث عن الألغام ما زالتا في الخدمة.

وذكرت صحيفة ستار التركية، أمس السبت، أن الصيادين شاهدوا جسما شبيها بالألغام في منطقة مرسى ساريير تركيلي عند مدخل مضيق البوسفور.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الجسم الشبيه بالألغام وبعد فترة وجيزة من عودة حركة السفن.

ومع ذلك، بعد ساعات قليلة، تم العثور على جسم ثانٍ يشبه اللغم في مياه مضيق البوسفور.

وقال أكار للصحفيين: “لا توجد طوارئ في البحر الأسود. سفن البحث عن الألغام لدينا في الخدمة”.

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وفي الأسبوع الماضي، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشورنومورسك ويوجنو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. 

ولم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى أعماق البحار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب صحيفة “حريت” التركية، حثت البحرية التركية السفن على تعقب الألغام المنجرفة بعد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن وزارة الدفاع تتخذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بانجراف الألغام في البحر الأسود.

روسيا تركيا أوكرانيا البحر الأسود مضيق البوسفور خلوصي أكار

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