سرقة وانتحال صفة | المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة انتحال الصفة والسرقة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من القبض على 3 عاطلين، لحيازتهم طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وسلاح ناري، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب 5 وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" كما أنه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.