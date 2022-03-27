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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مباراة مصر والسنغال| 4 تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر.. ومفاجأة في خط الهجوم

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

بعد نجاح المنتخب المصري في الفوز على منتخب السنغال في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الجمعة الماضية، بهدف نظيف، يستعد منتخب مصر لخوض مباراة الإياب في داكار عاصمة السنغال، وسط امنيات كبيرة من الجماهير المصرية بحسم التأهل لكأس العالم من هناك.

وظهر منتخب مصر خلال اللقاء متماسك دفاعيًا مع احتفاظ بالكرة فترات طويلة من اللقاء للحد من خطورة المنتخب السنغالي، والاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف دفاعات المنتخب السنغالي التي واجهت أزمة في التمركز أمام هجمات مصر.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة مصر والسنغال في مرحلة الإياب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب عرين الاسود المفتتح جديدًا بالسنغال.

تشكيل منتخب مصر 

ودخل منتخب مصر لقاء الذهاب بتشكيلة فاجا فيها كيروش الجميع بتغييرين على مستوى الهجوم والدفاع مقارنة بقناعاته المعتادة خلال كأس الأمم الإفريقية الاخرى.

ويدأ منتخب مصر بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خد الدفاع عمر جابر، والونش، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح.

وفي وسط الملعب محمد النني، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وفي الهجوم محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد.

4 تغييرات متوقعة 

مُجبر كارلوس كيروش على اللعب في خط الدفاع ببديلين للونش الذي يغيب للإيقاف ومحمد عبد المنعم الذي يغيب للإصابة، حيث من المحتمل أن يشارك اساسيًا كل من ياسر إبراهيم ومحمود علاء، كما ضم كيروش للقائمة رامي ربيعة وعلي جبر اضطراريًا.

وفي مركز الظهير الايمن قد يستغني كارلوس كيروش عن عمر جابر في التشكيلة الاساسية خلال المباراة القادمة، ليحل بدلًا منه عمر كمال عبد الواحد الذي أجاد في هذا المركز دفاعيًا خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وعلى مستوى الهجوم، لم يستطع اللاعب مصطفى محمد حتى الآن الإقناع بأحقيته في التواجد أساسيًا، وهو ما قد يضطر كيروش للدفع بعمر مرموش في مركز رأس الحربة بدلًا منه.

نتائج مباريات الذهاب:

الكونغو 1 - 1 المغرب

مالي 0 - 1 تونس

الكاميرون 0 - 1 الجزائر

غانا 0 - 0 نيجيريا

مصر 1 - 0 السنغال

ويعد منتخب مصر “الوحيد” الذي حقق الفوز على أرضه في مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويكفي منتخب مصر التعادل في مباراة الإياب لحسم التأهل رسميا إلى كأس العالم 2022، كما أن الهزيمة بفارق هدف باستثناء ( 0 -1)، تؤهل مصر إلى المونديال.

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