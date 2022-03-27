مصر Vs السنغال.. مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو حلم الصعود إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

جاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه، مدافع أسود التيرانجا، وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السنغال، بعد غد الثلاثاء، على ملعب ديامينياديو الأوليمبي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

وتقام جميع مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل.

مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم:

السنغال - مصر، السابعة مساءً، على ملعب ديامنيدو.

نيجيريا - غانا، السابعة مساءً، على ملعب أبوجا.

الجزائر - الكاميرون، التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مصطفى تشاكر.

تونس - مالي، التاسعة والنصف مساءً، على الملعب الأولمبي.

المغرب - الكونغو - التاسعة والنصف مساءً، على ملعب محمد الخامس.

نتائج مباريات الذهاب:

الكونغو 1 - 1 المغرب

مالي 0 - 1 تونس

الكاميرون 0 - 1 الجزائر

غانا 0 - 0 نيجيريا

مصر 1 - 0 السنغال

ويعد منتخب مصر “الوحيد” الذي حقق الفوز على أرضه في مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويكفي منتخب مصر التعادل في مباراة الإياب لحسم التأهل رسميا إلى كأس العالم 2022، كما أن الهزيمة بفارق بهدف باستثناء ( 0 -1)، تؤهل مصر إلى المونديال.

واستدعى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الساعات الماضية، علي جبر، مدافع بيراميدز، ورامي ربيعة، لاعب الأهلي، لتعويض غياب محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش في لقاء الإياب.