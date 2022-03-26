صبحي : السنغال مقدرتش تكسبنا وخدوا البطولة بضربات الحظ .. فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن القطاع الرياضي في عهد الرئيس السيسي يشهد تطورات عديدة لم تحدث من قبل.

مؤكدا أن الجميع يتمني التوفيق للمنتخب المصري ونعمل جميعا علي تشجيعه وعلي تشجيع الجيل الحالي من اللاعبين.

واضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الجهاز الفني للمنتخب له تاريخ وخبرات كثيرة ونجاحات معترف بها علي المستوي الدولي ، لافتا ألي انه كان يشاهد الماتش كـ مشجع وكان سعيد وخائف في نفس الوقت.

واوضح اشرف صبحي ، إن فرقة السنغال قوية وفرقة مصر قوية أيضا لافتا إلي أن مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية كان اصعب من مشوار السنغال ، مؤكدا السنغال ماقدرتش تكسبنا وخدوا البطولة بضربات الحظ.