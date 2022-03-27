موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال لخوض لقاء حسم التأهل لكأس العالم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال اليوم الأحد الموافق 27-3-2022، بعد تعرض لاعبي الفراعنة للإرهاق الشديد بسبب المجهود الشاق الذي بذل في المباراة التي أقيمت أول أمس.

وتتوجه بعثة المنتخب في الرابعة عصر اليوم الأحد إلى السنغال على متن طائرة خاصة.



واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، الثنائى رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، وعلى جبر لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا استعدادا لمباراة العودة أمام السنغال الثلاثاء المقبل ، في إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفائه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.