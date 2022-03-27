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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ماتريد معرفته عن حفل الأوسكار.. مكان إقامته وأبرز المكرمين ومقدمي الجوائز

تحضيرات الأوسكار
تحضيرات الأوسكار

يقام في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 74، ويذاع على الهواء مباشرة من مسرح دولبي في هوليوود. 

ويعود حفل الأوسكار ، إلى مسرح دولبي هذا العام بعد إقامته في مكان أصغر عن النسخة الماضية،  وهي محطة الاتحاد في لوس أنحلوس ، بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما اختير ثلاث نجمات لاستضافة الحدث السنوي الفني الأبرز على الإطلاق. 

وسيذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء. 

وسيحتاج المرشحون والضيوف لتقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، لحضور الحفل لكن هذا الشرط لن ينطبق على مقدمي العرض والمغنيين. 

مضيف حفل الأوسكار

كانت حفلات الأوسكار الثلاثة الماضية تقام بدون مضيف رئيسي للحدث، وكان آخرهم المذيع جيمي كيميل عام 2018، لكن هذا العام ستستضيف حفل الأوسكار ثلاث كوميديانات هن ريجينا هول، وإيمي شومر، واندا سايكس. 

وستدور أحداث حفل الأوسكار الليلة حول اتحاد عشاق السينما حول العالم، إلى جانب التطرق إلى أزمة أوكرانيا والغزو الروسي ومعاناة الفن في ظل الأوضاع القائمة في العالم.

كما سيشارك في تقديم جوائز الأوسكار قائمة كبيرة من النجوم والنجمات أبرزهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز، دانيا كالويا، ليلي جيمس، لوبيتا نيوجو، هالي بيري، جيمي لي كيرتيز، جيسون موموا، جون ترافولتا ورامي مالك وغيرهم. 

كما سيقدم جوائز الأوسكار من خارج هوليوود العديد من الأسماء أبرزهم سيرينا وفينوس ويليامز،  والمغني دي جي خالد، ونجوم بارزين من بينهم راشيل زيجلر التي تم نسيان دعوتها في البداية، وتيفاني حاديش، وجيك جيلينهال وغيرهم.

فقرات الأوسكار الغنائية 

ستقدم على مسرح دولبي عدد من الفقرات الغنائية للأعمال المرشحة في فئة أفضل أغنية أصلية أثناء البث التلفزيوني، التي أبرزها ستقدم بيونسيه أغنيتها Be Alive  لفيلم King Richard.

كما ستغني بيلي أيليش برفقة شقيقها فينياس أوكونيل أغنيتهما المرشحة أيضا والأقرب فرصا للفوز No Time To Die.

ستقدم أيضا أغاني فيلم Four Good Days وEncanto التي تقدم مباشرة على المسرح لأول مرة بأداء جماعي، لكن المرشح الخامس فان موريسون صاحب أغنية فيلم Belfast المرشحة أيضا، رفض الحضور بسبب انشغاله بجدول جولاته الغنائية. 

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تكريمات وترشيحات الأوسكار

ستقدم أكاديمية فنون وعلوم الصور تكريما خاصا على مسرح الأوسكار لمنتجي مسلسل أفلام The Godfather بمناسبة مرور 50 عاما على طرح أول أعمالها، فيما سيقدم تكريم خاص أيضا لسلسلة جيمس بوند في ذكراها الستين. 

ويتصدر فيلم The Power of the Dog قوائم الترشيحات بـ 12 اختيارا، وهو الأقرب لحصد جائزة أفضل فيلم هذا العام، فيما يتبعه تحفة الخيال العلمي Dune بـ 10 ترشيحات. 

حصد فيلمي West Side Story وBelfast 7 ترشيحات للأوسكار من بينها أفضل فيلم، فيما جاء King Richard بعدهما بـ 6 ترشيحات.

أزمات على هامش الأوسكار

أعلنت الأكاديمية في وقت سابق عدم إذاعة 8 فئات من الجوائز على الهواء مباشرة لتقليل وقت حفل الأوسكار، وهي أفضل وثائقي قصير، مونتاج، ماكياج وتصفيف شعر، وموسيقى أصلية، تصميم إنتاج ورسوم متحركة قصير، ولايف أكن قصير، ما تسبب في أزمات عديدة واتهامات لهم بتجاهل المبدعين. 

لكن الأكاديمية تمسكت بقرارها، ودافع منتجو حفل الأوسكار في مؤتمر صحفي منذ أيام، عن القرار، مؤكدين على أن كل شخص سينال وقته واحترامه وتقديره خلال الحدث.

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