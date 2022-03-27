ارتفاع أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 في مصر.. تفاصيل

شهدت الايام الماضية ارتفاعًا في اسعار طرازات شركة بايك الصينية، ومنها النسخة X3 موديل 2022 التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، مع إطلالة خارجية تجعلها تنضم إلى فئة الكروس اوفر، بينما وتراوحت الزيادة بين 30 و 33 ألف جنيه.

بايك X3 موديل 2022

مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2022

تستمد السيارة بايك X3 موديل 2022 قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 4 سرعات، تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بايك X3 موديل 2022

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2022 على جنوط رياضية 16 بوصة، وعدد 4 ابواب، مع نسبة طول كلي بلغت 4325 مم، وبعرض يبلغ 1830 مم، و 1640 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

بايك X3 موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة بايك X3 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، ومدخل USB، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

بايك X3 موديل 2022

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2022 بقيمة 297 ألف جنيه بدلًا من 267 ألف جنيه أي بزيادة بلغت 30 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 318 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه بزيادة بلغت 33 ألف جنيه.