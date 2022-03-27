مسنة فى دار رعاية: لم أتزوج وأخويا طمع في ميراثي

عرض برنامج "تفاصيل" قصص مختلفة لسيدات في دور الرعاية "الباقيات الصالحات" التابع للراحلة عبلة الكحلاوي.

وكشفت الحاجة زينب خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، مشكلتها قائلة:" أنها لم تتزوج وكانت تعيش بمفردها فى المنوفية، وأن ابنة شقيقتها هى التى أودعتها الدار".

الميراث



وتابعت الحاجة زينب، أن شقيقها كان طامعا فى ميراثها، ولكن أختها حفظته لها وكانت تنفق عليها منه".

وأشارت الحاجة زينب، أنها تتلقى رعاية طيبة للغاية فى دار الباقيات الصالحات، وكل من فيها أصدقاء لها، وأن شقيقتها وبناتها يزورونها باستمرار.