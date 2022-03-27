التضامن: لدينا نوعان من شبكات التضامن الاجتماعي لتجفيف منابع الفقر.. فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الدولة المصرية معتادة على الأزمات منذ العصر الفرعوني، والتاريخ يقول إن مصر استطاعت مواجهة كل الأزمات.

وأشار هاشم، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الإدارة المصرية لا تدير الأزمات فقط، ولكنها تستثمر في هذه الأزمات، لافتا إلى أن الالتفاف حول القيادة السياسة والحكومة بر النجاة للعبور من الأزمة.

وأوضح أن الدولة بدأت برامج الحماية الاجتماعية قبل الإصلاح الاقتصادي بشكل استباقي بعمل شبكة للحماية الاجتماعية في 2015، فهناك أكثر من 14 مليون مواطن مصري يحصل على دعم نقدى من تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات بها 34 مليون مواطن مصري، مؤكدا أن الدعم مرتبط بمشروطي عدم التسرب من التعليم وعدم الأمية وتوفير الرعاية الصحية للأطفال وعدم الزواج المبكر للفتيات والتحول من الدعم إلى الإنتاج، لافتا إلى أن هناك 450 ألف أسرة تم ضمها لتكافل وكرامة.

ولفت إلى أنه تم البدء في مبادرة سكن كريم في 2017 ليعيش أهالي تكافل وكرامة في سكن يليق بهم ويكون كريم، مضيفا أن هناك نوعين من شبكات التضامن الاجتماعي يتم تطبيقهما في مصر، من خلال شبكة دائمة لتجفيف منابع الفقر من خلال المشروعات متناهية الصغر والدعم النقدي المشروط.

