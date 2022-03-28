محلل سياسى: السياسات المالية لأمريكا من أهم عوامل التضخم

شرح هيثم الجندي المحلل الاقتصادي أسباب زيادة الأسعار عالميًا، معقبا "العالم أصبح يعنى من التضخم حتى قبل الحرب الروسية الاوكرانية".

وأوضح الجندى، خلال حوارها مع "اكسترا نيوز"، أن السياسات المالية للولايات المتحدة خاصة بعد أزمة كورونا، هى العامل الأكبر فى أزمة التضخم.

وأضاف المحلل الإقتصادي: ما زاد التضخم العالمى أيضا هو الحرب الروسية الأوكرانية، لأن روسيا من أكبر دول العالم تصدير للمواد الخام.

خسائر أوكرانيا

وعرضت فضائية “اكسترا نيوز”، تقريرا بشأن الخسائر التى تعرضت لها أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ضدها.

أوضح التقرير، أن الخسائر السياسية والاقتصادية والعسكرية كبيرة على كل من موسكو وكييف، ونزح أكثر من 3.5 مليون شخص من أوكرانيا، وبلغت نسبة النساء والأطفال 90% وفق تقارير الأمم المتحدة.

وتابع التقرير، أن أوكرانيا قدرت خسائرها فى البنية التحتية بنحو 565 مليار دولار ، منذ بدء العملية العسكرية.

