"مش واعي أوي".. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالية الصحية للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: “الأسبوع اللي فات سقط سقطة بسيطة في البيت وقام ومشي عادي بعدها وكان كويس لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب، قال: ”عنده جفاف لأن فعلاً فضل أسبوع رفض ضرب المياه ".



وتابعت في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحالة تدهورت ونقل المستشفى وقطع تناول الأكل خمس أيام فإضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ للطعام ".



وواصلت: "مش واعي أوي بالي حواليه ومش متواصل معاهم كوبيس ومش بيتكلم مع الي حواليه"، وطالبت محبيه بالدعاء له قائلة: "ادعوله يقوم بالسلامة".



وحول إمكانية، إجراء تدخل جراحي لعلاج كسر الحوض قالت: “المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن البنج ياثر عليه.. وبالتالي محتاج يتعافى شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي هيكون أمتى".