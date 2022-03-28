4840 فرقة ثابتة ومتحركة لتطعيم 1.7 مليون ضد شلل الأطفال بالقاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ضمن حملة التطعم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1.7 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.



وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفي ،أنه يشارك في حمله التطعيم حوالى 4840 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية .