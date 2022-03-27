محافظ القاهرة يتفقد مساكن الخيالة بعد نقل 506 أسر من عشوائيات مصر القديمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية كومباوند الخيالة الذي أقامته الدولة كمساكن بديل العشوائيات لمتابعة الأعمال الجارية لتسكين سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ومتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين القاطنين هناك .

وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها ، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم حتى الآن إخلاء ١٤٥ عقارا من إجمالي 520 عقارا سيتم إزالتها ونقل ٥٠٦ أسر إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من إجمالي١٦٦٠ أسرة سيتم نقلهم .

ويتكون كومباوند أرض الخيالة من ٤٢ عمارة سكنية أرضي و ٩ أدوار متكررة بإجمالى ٢٢٦٨ وحدة سكنية ويخدم كل عمارة ٢ أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة في إطار التطوير الشامل التى تقوم به الدولة لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

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