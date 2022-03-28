عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي عن مباراة مصر والسنغال: الفرص متساوية وحفزنا اللاعبين جيداً

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحلي لاعبي منتخب مصر الأول بالحمية والطاقة كان مُفتقدًا في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن اللاعبين أدوا بنجاح بداية من البطولة العربية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" ببرنامج "كورة كل يوم": "هناك حمية وطاقة لدى اللاعبين، يريدون صناعة شيئا لبلدهم، وهذا شعور مهم جدًا كنا نفقده لفترة من الفترات في منتخب مصر".

وأضاف: "أرى أن اللاعبين أدوا بنجاح، بداية من البطولة العربية وحتى كأس أمم إفريقيا".

وتابع: "خضنا مباراة في مصر ويتبقى الأخرى في السنغال، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

وأردف: "محمد صلاح قال إن جميع اللاعبين رجال، وإن شاء الله سيبذلون كل الجهد".

وواصل: "الفرص تكاد تكون متساوية في مباراة العودة في السنغال، وحال توفيقنا بإحراز هدف واحد فالأمور ستكون صعبة على منتخب السنغال".

وأتم: "يوجد زيادة في المكافأة من اتحاد الكرة حال تأهل المنتخب لكأس العالم، وهذا ما أعلنه جمال علام بشكل رسمي، وأنا وعدت اللاعبين بالأمس بأن الحافز سيكون كبيرًا لهم بناءً على نتيجتي المباراتين أمام السنغال".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر البطولة العربية كاس امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

ترشيحاتنا

لن يتكرر إلا في2040.. القمر يقترن بـ 3 كواكب اليوم في مشهد بديع

حراس منتخب مصر يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. لهذا السبب

أشرف صبحي عن مباراة مصر والسنغال: الفرص متساوية وحفزنا اللاعبين جيداً

بعثة منتخب مصر تصل إلى داكار استعدادًا لمواجهة السنغال

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ساعة قبل الفجر تغير حياتك .. اغتنمها في هذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ