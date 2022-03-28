أشرف صبحي عن مباراة مصر والسنغال: الفرص متساوية وحفزنا اللاعبين جيداً

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحلي لاعبي منتخب مصر الأول بالحمية والطاقة كان مُفتقدًا في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن اللاعبين أدوا بنجاح بداية من البطولة العربية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" ببرنامج "كورة كل يوم": "هناك حمية وطاقة لدى اللاعبين، يريدون صناعة شيئا لبلدهم، وهذا شعور مهم جدًا كنا نفقده لفترة من الفترات في منتخب مصر".

وأضاف: "أرى أن اللاعبين أدوا بنجاح، بداية من البطولة العربية وحتى كأس أمم إفريقيا".

وتابع: "خضنا مباراة في مصر ويتبقى الأخرى في السنغال، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

وأردف: "محمد صلاح قال إن جميع اللاعبين رجال، وإن شاء الله سيبذلون كل الجهد".

وواصل: "الفرص تكاد تكون متساوية في مباراة العودة في السنغال، وحال توفيقنا بإحراز هدف واحد فالأمور ستكون صعبة على منتخب السنغال".

وأتم: "يوجد زيادة في المكافأة من اتحاد الكرة حال تأهل المنتخب لكأس العالم، وهذا ما أعلنه جمال علام بشكل رسمي، وأنا وعدت اللاعبين بالأمس بأن الحافز سيكون كبيرًا لهم بناءً على نتيجتي المباراتين أمام السنغال".